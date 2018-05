'We dachten dat het gevaar van vulkaan op Hawaï te verwaarlozen was'

De 61-jarige Lee Begaye woont nu acht jaar op de vulkaan. "Het is net of er een enorme slang onder het huis beweegt", vertelt ze. "Er lopen natuurlijke lavagangen onder de grond, ontstaan tijdens eerdere uitbarstingen. Onze kavel is een gatenkaas."

Kippen vrijgelaten

Ook Julie Woolsey moest haar huis halsoverkop verlaten toen een paar honderd meter van haar huis lava uit het wegdek begon te stromen. Ze heeft haar kippen vrijgelaten en woont nu voorlopig met haar hond, dochter en kleinzoon bij de schoonouders van haar dochter.

"Toen we dit kavel elf jaar geleden kochten, wisten we dat we gingen bouwen op een actieve vulkaan. Maar we dachten dat het gevaar van de vulkaan te verwaarlozen was." Ook toen de overheid een paar dagen geleden haar adviseerde haar spullen te pakken, verwachtte ze dat het wel mee zou vallen. "Ik probeer moed te houden, maar dat is moeilijk."

Op steeds meer plekken in Leilani Estates stroomt lava uit de weg. Zeker twee huizen zijn verwoest door de lava en de aardbevingen.