Lava stroomt woonwijk binnen op Hawaï, bewoners geëvacueerd

Op Big Island, het grootste eiland van Hawaï, is lava van de vulkaan Kilauea een woonwijk binnen gestroomd. Het gaat om een wijk in Pahoa, een stadje met zo'n 1500 inwoners.

Een deel van de bewoners wordt geëvacueerd en opgevangen in een buurtcentrum. Het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat.

De vulkaan is sinds maandag onrustig en eerder deze week stroomde lava zo'n 16 kilometer in de richting van de bewoonde zuidoostkust van het eiland. Ook waren er lichte bevingen te voelen in de omgeving van de Kilauea.