50 krokodillen onderschept op Heathrow

De douane op de Londense luchthaven Heathrow heeft vijftig krokodillen onderschept die onder erbarmelijke omstandigheden werden vervoerd. De reptielen van rond een jaar oud zaten per tien in dozen die ruimte bieden voor maximaal vier dieren, melden Britse media. Een van de dieren is inmiddels overleden.

De jonge krokodillen, exclusief staart gemiddeld zo rond de 30 centimeter lang, kwamen mee met een vlucht uit Maleisiƫ. De bestemming was een boerderij in Cambridgeshire, waar de dieren gehouden zouden worden voor hun vlees.

Nieuw thuis

De krokodillen zijn in beslag genomen door beambten van een Engelse instantie die zich bezighoudt met bedreigde diersoorten. De 49 nog levende beesten krijgen een nieuw thuis.

"Dit is onacceptabel", zegt een woordvoerder van de douane. "Ik hoop dat dit een waarschuwing is voor iedereen die erover denkt om wilde dieren onder deze omstandigheden te vervoeren."

Over de eigenaar en eventuele straffen wordt in de Engelse pers niet gesproken.