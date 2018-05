'Krebbers was behalve een geweldige violist ook een vaderfiguur'

"Herman Krebbers was dé concertmeester van het Concertgebouworkest, als we de afgelopen eeuw bekijken." Aan het woord is dirigent Jaap van Zweden, die in 1988 op 19-jarige leeftijd het concertmeesterschap van Krebbers overnam. Zondag zal Van Zweden een concert dirigeren dat is opgedragen aan Krebbers, die op 94-jarige leeftijd is overleden.

"Krebbers was absoluut een voorbeeld voor mij", zei Van Zweden in het radioprogramma Nieuws en Co. "Vooral in mijn beginperiode heeft hij een belangrijke rol voor mij gespeeld. Ik was 19 jaar en had geen idee wat voor verantwoordelijkheden er kwamen kijken bij het concertmeesterschap. Hij heeft me daar echt wel in gecoacht."

Volgens Van Zweden was Krebbers niet alleen een geweldig violist, maar ook een vaderfiguur voor het orkest. "Streng doch rechtvaardig en met een groot persoonlijk hart." Hij was ook persoonlijk betrokken bij de leden. "Bovendien heeft hij de vioolschool in Nederland op een hoger plan getild. Hij is daarin echt maatgevend geweest."