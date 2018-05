ETA heft zichzelf op in ceremonie in Zuid-Frankrijk

Op een ceremonie in Cambo-les-Bains in het uiterste zuidwesten van Frankrijk heeft de Baskische afscheidingsbeweging ETA officieel een eind aan zijn bestaan gemaakt.

De opheffing vond plaats tijdens een conferentie over vrede in Cambo-les-Bains, waaraan internationale bemiddelaars en Basken deelnemen. De ceremonie werd genegeerd door de regeringen van Frankrijk en Spanje, die geen vertegenwoordigers stuurden.

In een open brief aan de bevolking van Baskenland stond gisteren al dat de ETA zijn organisatie "en alle structuren" volledig ontmanteld heeft. De beweging liet weten dat het geen politieke standpunten meer inneemt en geen initiatieven meer onderneemt.

Eerder betuigden prominente leden van de ETA al spijt over de slachtoffers die in de afgelopen tientallen jaren door toedoen van de ETA zijn gevallen. ETA staat voor 'Baskisch thuisland en democratie.

Spanje niet onder de indruk

In de brief zeggen voormalige militanten dat ze blijven streven naar een verenigd, onafhankelijk en socialistisch Baskenland, maar dat ze dat buiten de ETA om zullen doen.

Tussen 1968 en 2010 was de ETA met aanslagen verantwoordelijk voor de dood van 853 mensen. Meer dan 2600 mensen raakten gewond. 86 mensen werden ontvoerd en een veelvoud daarvan werd bedreigd.

Verreweg de meeste aanslagen vonden plaats in Spanje, dat na de dood van dictator Franco in 1975 een democratie was geworden.

Spanje reageert schamper op de opheffing en de ontwapening van de ETA. "Ze kunnen verdwijnen, maar hun misdaden verdwijnen niet", zegt premier Rajoy. De vervolging van ETA-leden die zich hebben schuldig gemaakt aan geweldsmisdrijven wordt voortgezet. Rajoy noemt het hele ETA-project één grote mislukking.

Het Spaanse verbond voor Slachtoffers van Terrorisme spreekt van "een verdwijntruc, een pantomime, een farce".