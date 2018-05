Als 4 mei een dag van schaamte is, omdat je vader fout was in de oorlog

"Rond 4 mei was er altijd veel spanning bij ons thuis. Mijn vader realiseerde zich dat hij een foute keuze had gemaakt in de oorlog en dat hij die niet meer ongedaan kon maken. Zijn onvermogen om daarmee om te gaan heeft een diepgaand effect gehad op het hele gezin."

Willeke was de oudste in het gezin van vier kinderen; twee meisjes en twee jongens. Het bleef lang onduidelijk wat hun vader precies gedaan heeft in de oorlog. Uit onderzoek in de archieven bleek later dat hij zich vooral schuldig heeft gemaakt aan agressief gedrag en machtsmisbruik.

"Voor hem telde vooral dat hij ergens bijhoorde. Dat hij macht over anderen kon hebben, omdat hij zich in zijn jonge jaren machteloos gevoeld heeft", zegt Stadtman.

Onveilige sfeer

Haar vader bracht na de oorlog vijf jaar door in interneringskampen en verloor voor tien jaar zijn burgerrechten. De woede en frustratie die hij voelde over zijn verleden, zorgde voor een negatieve en onveilige sfeer in het gezin. Regelmatig sloeg hij hun moeder.

Met vrijwilligerswerk als grensrechter bij de plaatselijke voetbalvereniging probeerde hij toch een plek in de samenleving te bemachtigen. Toen hij op een dag van de voorzitter te horen kreeg dat hij zijn lidmaatschap moest opgeven omdat hij fout was geweest in de oorlog, was hij gebroken.