Bouterse ontkent nalatigheid na Surinaamse visserstragedie

De Surinaamse president Bouterse ontkent dat politie en kustwacht nalatig zijn geweest na de brute zeeroof van vorige week vrijdag. Het staatshoofd keerde donderdagavond terug in Suriname na een staatsbezoek aan Brazilië. Op een persconferentie reageerde hij op de kritiek van vissers en familieleden op de Surinaamse overheid. Het duurde meer dan 24 uur voordat de kustwacht uiteindelijk naar zee vertrok.

Ook is er verontwaardiging omdat de regering niets van zich liet horen na het drama, waarbij vijftien vissers waarschijnlijk de dood hebben gevonden. Het heeft bij de vissers kwaad bloed gezet dat Bouterse, in plaats van steun te betuigen, naar Brazilië vertrok met zijn ministers van Politie, Defensie en Visserij.

De boosheid en het verdriet beperken zich niet tot de vissers en de nabestaanden. Op sociale media uiten veel Surinamers hun onbegrip.

'Meteen aan het werk gegaan'

Bouterse veegt alle kritiek nu van tafel. "Op het moment dat de regering hoorde wat er aan de hand was, zijn de hulpdiensten meteen aan het werk gegaan. We hebben helikopters gestuurd en onze mensen bewapend. En we hebben een centraal commando ingesteld."

De beweringen van de president staan haaks op de ervaringen van de vissers. Die zeggen dat de politie 1000 Amerikaanse dollar aan ze vroeg om brandstof voor de helikopter te kopen. Uiteindelijk huurde een visser zelf een helikopter om te zoeken en werden de eerste stoffelijke overschotten gelokaliseerd met een particulier vliegtuig.

Dat er een centraal commando is ingesteld lijkt op zijn minst opmerkelijk, omdat het hoofd van de kustwacht pas meer dan twaalf uur na de eerste melding te horen kreeg dat er iets op zee aan de hand was. Kustwacht-kolonel Jerry Slijngard gaf dinsdag al openlijk toe dat er communicatiefouten waren gemaakt.

Geen condoleances

Bouterse erkent dat de regering voor wat betreft de steun aan de vissers misschien in gebreke is gebleven. "Maar we gaan geen mensen condoleren als we niet zeker weten of de vermisten werkelijk overleden zijn", verweerde hij zich. Ook zei hij dat hij steeds in contact heeft gestaan met het thuisfront.

Aan de Surinaamse kust wordt nog steeds gezocht naar de slachtoffers en mogelijke overlevenden. Gisteren is een overlevende van de overval van vorige week levend terug gevonden. Er zijn tot nu toe drie stoffelijke overschotten aangetroffen. Twaalf mannen worden nog vermist.