'Nog meer Nederlandse bedrijven verdacht van bouwen Krimbrug'

Justitie doet strafrechtelijk onderzoek naar zeven Nederlandse bedrijven die vermoedelijk hebben meegeholpen aan de bouw van een brug van Rusland naar de Krim. Dat meldt het AD. Meewerken aan de bouw is verboden vanwege de internationale sancties tegen Rusland.

Eerder werd al bekend dat twee van de door de krant genoemde bedrijven meebouwden aan de omstreden brug. Daar komen er nu dus vijf bij. Volgens het AD komt een van de bedrijven uit het Limburgse Milsbeek en een uit het Gelderse Dodewaard.

De bedrijven leverden machines en onderdelen daarvan, en installeerden en onderhielden machines. Ook de leidinggevenden zijn verdachten. "De bouw van deze brug wordt door het Hof van Justitie van de Europese Unie gezien als ondermijning van de territoriale integriteit van Oekraïne", stelt justitie in de krant.

Extra gevoelig door MH17

De brug ligt gevoelig in het Westen, dat Rusland sancties heeft opgelegd voor de annexatie van de Krim in 2014. Met de negentien kilometer lange brug wil de Russische president Poetin zijn greep op het schiereiland versterken. In Nederland ligt de kwestie extra gevoelig vanwege het neerhalen van vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne, waarschijnlijk door pro-Russische rebellen.