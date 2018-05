Lek kerncentrale Doel ernstiger dan gemeld

Het lek in de kerncentrale Doel, vlak over de Nederlandse grens bij Antwerpen, is ernstiger dan vorige week werd gemeld. Het lek zat niet in het koelsysteem, zoals toen werd gezegd, maar echt bij het reactorvat zelf. Volgens Belgische media is het voor het eerst dat er "ongecontroleerd water lekt dat uit de kernreactor zelf komt".

De reactor werd vorige week al stilgelegd. In eerste instantie werd gemeld dat dat vanwege onderhoudswerkzaamheden aan het koelsysteem was. Daarna werd gemeld dat er een lek was in een leiding die koelwater aanvoert naar de reactor en nu blijkt dus dat er radioactief water weglekt dat uit het reactorvat zelf komt.

Volgens de Belgische nucleaire waakhond FANC heeft het incident "geen enkele impact op de veiligheid van de personeelsleden, de bevolking of het leefmilieu" gehad.

Nieuwe onrust

"Het weggelekte water is binnen de centrale opgevangen in een soort noodbak. Maar het is dus heel iets anders dan men in eerste instantie vertelde en dat zorgt voor nieuwe onrust", zegt correspondent Sander van Hoorn in het NOS Radio 1 Journaal.

In de Nederlandse grensgemeenten maakt men zich dan ook grote zorgen. FANC geeft toe dat er fouten zijn gemaakt in de communicatie. In een gesprek met TV Oost zei een woordvoerder van FANC dat ze "proactiever en sneller" hadden moeten communiceren met het buitenland.

De Partij voor de Dieren heeft gisteren in de Tweede Kamer gevraagd om opheldering. De partij wil weten wanneer het kabinet is geïnformeerd en of burgers in Nederland gevaar hebben gelopen.

Risico voor andere centrales?

Het lek heeft ook gevolgen voor andere kernreactoren van hetzelfde type en dezelfde leeftijd, zegt Van Hoorn. Ook die moeten onderzocht worden. "Dit gaat om de reactor in Doel 1 die al tamelijk oud is, maar er is in Doel nog een reactor van ongeveer dezelfde leeftijd. En in Tihange, in een ander deel van België, ook. Als hier nu een lek is ontstaan, wat is dan het risico dat je loopt bij de andere centrales?"

De reparatie van het lek in Doel 1 gaat zeker tot oktober duren. "Het gaat veel tijd kosten om te repareren, want wil je daarbij komen, dan moet het eerst afkoelen en dan nog is het heel radioactief in de omgeving van het lek. Dat maakt dat je er niet zomaar even binnen kunt lopen om te kijken waar het lek precies ontstaan is."