Belgische kernreactor Doel 1 ligt stil tot oktober

De reactor van de kerncentrale Doel 1 vlakbij Antwerpen is begin deze week stilgelegd vanwege een lek in het nucleaire gedeelte. Dat heeft uitbater Engie Electrabel bevestigd aan het Belgische TV Oost. De reactor is in ieder geval tot oktober buiten bedrijf. Volgens Electrabel is er geen gevaar voor omwonenden.

Het lek werd maandag ontdekt tijdens een controle voorafgaand aan periodiek onderhoudswerkzaamheden. In een leiding die koelwater aanvoert naar de reactor is een barst in een lasnaad ontdekt. Dat systeem moet een zogeheten meltdown voorkomen als de andere koelsystemen falen en de reactor oververhit raakt.

Herstel ingewikkeld vanwege radioactiviteit

Een woordvoerder van de centrale spreekt van waterverlies in reserveleiding van het koelsysteem. "Het is de eerste keer dat dit gebeurt met dit type leiding." Volgens haar zit de centrale nog heel ver beneden de limieten die een automatische stop rechtvaardigen. Het herstel is ingewikkeld omdat de radioactieve straling in dit gedeelte van de centrale heel groot is.

Dit hoort niet te gebeuren, zegt emeritus hoogleraar energiebeleid Wim Turkenburg van de Universiteit Utrecht over de problemen in Doel. "Maar ik vind het niet zorgwekkend. Zolang zo'n lek niet is gerepareerd, mag de centrale niet draaien. Het noodkoelsysteem moet altijd paraat zijn."

In Nederland en Belgiƫ is er veel kritiek op de Belgische kerncentrales vanwege de veiligheid. Doel 1 is de oudste reactor, uit 1975. Of het lek te maken heeft met de ouderdom is niet bekend.