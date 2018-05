Initiatiefnemers referendum donorwet kunnen verder

Race tegen de klok

Veel mensen dachten dat ze op 21 maart voor het laatst naar de stembus waren geweest voor een referendum, toen over de inlichtingenwet. Het kabinet is namelijk bezig het raadgevend referendum af te schaffen. En dat traject loopt ongeveer gelijk met het aanvragen van het referendum over de donorwet. Of dat referendum er daadwerkelijk komt, blijft dus tot het laatste moment spannend.

Hoe zit het? Op 30 maart werd de nieuwe donorwet gepubliceerd in de Staatscourant. Vanaf toen kon er een referendum over de wet worden aangevraagd. En dat is ook gebeurd: GeenStijl begon meteen een campagne om in vier weken tijd de benodigde 10.000 handtekeningen te verzamelen. Vandaag maakte de Kiesraad bekend dat dat GeenStijl is gelukt.

Maar daarmee is er nog geen referendum. Nu hebben de initiatiefnemers nog eens zes weken de tijd om 300.000 handtekeningen bij elkaar te krijgen. Hun deadline is dus half juni. Maar intussen zit de politiek niet stil. De Eerste Kamer debatteert ergens in dezelfde periode over het afschaffen van het raadgevend referendum. Als de Kamer akkoord gaat met de afschaffing en dat besluit wordt vóór half juni in het Staatsblad gepubliceerd (daarmee treedt de afschaffingswet officieel in werking), dan komt er geen referendum over de donorwet.

Het kabinet bepaalt wanneer een besluit in het Staatsblad wordt gepubliceerd. Het kan dus gebeuren dat de Eerste Kamer wel vóór half juni instemt met het afschaffen van het referendum, maar dat het kabinet ermee wacht om dat besluit officieel te publiceren, zodat er toch nog een referendum over de donorwet kan komen. Daarvoor is dan natuurlijk wel vereist dat er 300.000 handtekeningen zijn verzameld.