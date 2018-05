Gemeenten willen meer geld van Rijk voor aardgasvrije proefwijken

Drie gemeenten die vooroplopen bij het aardgasvrij maken van wijken, willen daarvoor meer financiële en praktische steun van het Rijk. De bewoners van die wijken in Utrecht, Woerden en Wageningen moeten hun huis aanpassen voor 2030. Ze vrezen dat ze daarbij op kosten worden gejaagd, meldt de Volkskrant. De krant voerde gesprekken met bewoners en wethouders van de drie steden.

De kosten die de bewoners moeten maken, variëren volgens een schatting van een milieubureau van enkele duizenden tot 30.000 euro.

De Utrechtse wethouder Van Hooijdonk (GroenLinks) zegt in de krant dat het sowieso goedkoper moet, "anders komt de omschakeling niet van de grond". Ook de wethouders in Wageningen en Woerden willen dat het Rijk meer bijdraagt, omdat de gemeenten huiseigenaren anders niet meekrijgen.

90 miljoen niet genoeg

In Nederland moeten ruim 7 miljoen huizen worden aangepast om ze aardgasvrij te maken. 31 gemeenten beloofden vorig jaar te beginnen met één wijk die verdergaat zonder aardgas.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken wijst nog eens 20 wijken aan. Voor de aanpassingen is 90 miljoen euro vrijgemaakt, met de aantekening dat betrokkenheid van de bewoners cruciaal is om het project te doen slagen.

De genoemde gemeenten Utrecht, Woerden en Wageningen vinden de 90 miljoen niet toereikend.

De Vereniging Eigen Huis verbaast zich er in de Volkskrant over dat gemeenten een aardgasvrije wijk aanwijzen, zonder dat de bewoners weten wat ze moeten doen.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten zegt dat er gezien de tijdsdruk wel moet worden begonnen. Een woordvoerder zegt "dat we de mensen natuurlijk wel moeten meekrijgen, want de overgang naar een aardgasvrij Nederland is een groter project dat de decentralisatie van de zorg in 2015".