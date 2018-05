Eurocommissaris: meer snelle treinen in plaats van vuile vluchten

De Europese Commissie wil het netwerk van hogesnelheidstreinen sneller uitbreiden. Eurocommissaris Violeta Bulc van transport wil zo de luchtvervuiling terugdringen en het vlieg- en wegverkeer ontlasten, zegt ze in een interview met de Telegraaf. Onder meer de spoorverbinding tussen Amsterdam en Berlijn zou sneller moeten.

Bulc wil ook naar de fiscale voordelen voor het vliegverkeer kijken. "We doen onderzoek of alle taksen en ticketheffingen eerlijk verdeeld zijn. Eind dit jaar verwacht ik conclusies en aanbevelingen."

Naar aanleiding van de drukte op Schiphol en de discussie over Lelystad Airport pleitten onder meer milieuorganisaties, de NS en spoorbeheerder ProRail ervoor om de trein meer te laten concurreren met korte vluchten.

Locomotiefwissel

Vooral de rit van Amsterdam naar Berlijn duurt met 6,5 uur opvallend lang. Dat komt onder meer doordat het Duitse en Nederlandse spoor met verschillende systemen werken, waardoor bij de grens van locomotief moet worden gewisseld. Maandag meldde Trouw dat het Duitse spoorbedrijf DB geen geld heeft om de treinreis te versnellen.

NS-topman Roger van Boxtel hoopt dat de reis naar Berlijn vanaf 2020 toch sneller kan. "We gaan twaalf gloednieuwe locomotieven leasen, die zowel over het Nederlandse als Duitse spoor mogen rijden met 200 km/u. We zijn in overleg met Deutsche Bahn en de beide overheden. Een complex proces dat we heel graag willen versnellen", zegt Van Boxtel tegen de Telegraaf.

Op termijn denkt hij naar Berlijn twee uur tijdwinst te kunnen boeken.