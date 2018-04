De trein als alternatief voor korte vluchten lijkt nog ver weg

Vanaf vandaag is het mogelijk om rechtstreeks met de trein van Londen naar Amsterdam te reizen. Na Parijs is Londen de tweede bestemming waarbij de trein moet gaan concurreren met het vliegtuig. Toch moet er volgens NS-topman Roger van Boxtel nog veel gebeuren om de trein in Europa een volwaardig alternatief van het vliegtuig te laten zijn.

Wie een nieuwe hogesnelheidsverbinding wil realiseren heeft extreem veel geduld nodig. In 1995 voorspelde de NS dat het vanaf 2003 mogelijk zou zijn om vanuit Amsterdam in ruim drie uur in Parijs en binnen vier uur in Londen te zijn. In wekelijkheid duurde het tot 2013 voordat het hogesnelheidstraject met Parijs realiteit werd. Londen binnen vier uur is pas vanaf vandaag mogelijk, en dan alleen nog maar op de terugreis.

Waarom heeft het 23 jaar geduurd, en 15 jaar later dan voorspeld werd? Volgens NS-topman Van Boxtel komt het doordat treinvervoer vooral een nationale aangelegenheid is: "Ik zeg weleens heel kritisch: eigen dienstregeling eerst." Volgens hem is het moeilijk treinen in te passen zodra ze de grens overgaan. "Ieder land is altijd zijn eigen dienstregeling aan het optimaliseren, en dan moeten de internationale treinen daar nog eens doorheen."

Luchthaven Lelystad

Terwijl de trein tien jaar geleden nog vooral werd gezien als een alternatief voor de auto, richten spoorvervoerders zich nu steeds meer op de vliegtuigpassagier. Niet alleen is treinreizen veel duurzamer dan vliegen, het wordt ook gezien als een mogelijke oplossing voor het capaciteitsgebrek van Schiphol.

Niet voor niets noemde vertrekkend Schipholbaas Jos Nijhuis in zijn nieuwjaarstoespraak investeren in snelle treinverbindingen "een veel beter alternatief voor korte Europese vluchten". Zelfs KLM-topman Pieter Elbers sloot zich daar later bij aan door te stellen dat hij niet zat te wachten op "vluchten van 500 kilometer".

Vorig jaar waren er meer dan 75.000 vluchten van Schiphol naar bestemmingen binnen de 500 kilometer. Als een derde van die passagiers met de trein zou gaan, zou dat luchthaven Lelystad overbodig maken of Schiphol de mogelijkheid geven nog jaren te groeien.