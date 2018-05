Beelden inval schutter Las Vegas vrijgegeven

De schietpartij was tijdens een openluchtconcert in Las Vegas. Paddock (64) opende het vuur vanaf de 31ste verdieping van een naastgelegen hotel en pleegde daarna zelfmoord. Volgens de politie handelde hij alleen. IS eiste de aanslag op.

Meer materiaal

Amerikaanse media hadden juridische procedures aangespannen om de beelden in bezit te krijgen. Ze willen dat nog meer politiegegevens over de schietpartij naar buiten worden gebracht, zoals opnames van bellers met alarmlijn 911. De autoriteiten zeggen dat de komende weken meer materiaal wordt vrijgegeven.

Volgens de politie bevatten de beelden geen nieuws. "Wat te zien is, verandert helemaal niets aan wat we kort na de misdaad al wisten", zegt sheriff Joe Lombardo.