'Grieken die migranten terugsturen is duistere, illegale praktijk'

Langs de migrantenroutes in Turkije, Griekenland en de Balkan, is het een veel gehoord verhaal. Maar aantonen dat de pushbacks op grote schaal gebeuren, is lastig. Lokale autoriteiten weten heel goed dat dit een illegale praktijk is. "Maar het is een van de belangrijkste methodes geworden om de migrantenstroom te beteugelen," zegt advocaat Dimitris Koros, die maandenlang onderzoek deed langs de Evros.

De laatste twee maanden stijgt het aantal migranten dat in het noorden van Griekenland de oversteek maakt vanuit Turkije in hoog tempo. Van enkele honderden in april vorig jaar naar tegen de drieduizend afgelopen maand. Inmiddels steken meer migranten over bij Evros dan bij de Griekse eilanden Lesbos, Samos en Chios.

Geslagen met knuppels

Matin en Kaveh zitten in het vluchtelingenkamp Diavata, het grootste bij de Griekse stad Thessaloniki. Wie er nieuw binnenkomt, slaapt in een koepeltentje achter het doel op het voetbalveld. Onder deze mensen verhalen vinden over pushbacks, is niet heel ingewikkeld. De Iraniër Kaveh overkwam het twee keer, de Afghaan Matin zelfs vier keer.

"We hadden na onze oversteek al vier, vijf uur gelopen. Toen werden we betrapt door de Griekse politie. Ze riepen meer auto's op die ons naar een soort gevangenis reden", vertelt Matin. "De volgende dag werden we op een motorboot gezet, terug naar Turkije." En zo ging het dus keer op keer. "Ik was in totaal drie maanden in Turkije, daar kwamen steeds mensen terug met dit verhaal."

Zijn vriend Kaveh durft zijn gezicht niet te tonen in de media. Ondanks de relatief goede opvang in Diavata is hij nog altijd bang voor de Griekse politie. "Omdat ik mijn dochtertje bij me had, lieten ze mij met rust. Maar mijn vrienden zijn geslagen met knuppels. Het was gewelddadig". vertelt hij over de nacht waarin hij samen met zijn gezin werd teruggezet naar Turkije.