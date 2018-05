Waar komen al die nep-webshops toch vandaan?

"We zien een netwerk van duizenden kleine dezelfde soort webwinkels, alleen met een ander merkje erop", zegt Brandberger. Dat zijn websites met vaak gekke namen, zoals Maasstrichtsmannenkoor.nl. Maar de oplichters letten niet op de naam. "Aziaten, of waar ze ook zitten, kunnen geen Nederlands."

Advertenties

De oplichters maken vervolgens slim gebruik van advertentietrucjes om mensen naar hun website te leiden. Ze adverteren onder meer op sociale media, Google en op betrouwbaar uitziende websites. "In de ideale wereld zouden advertentieaanbieders eerst controleren waar de advertenties naartoe gaan en of dat legitiem is", zegt Brandberger. Maar dat gebeurt volgens hem nu niet.