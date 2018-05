4 procent meer loon voor KLM-piloten

KLM-piloten krijgen 4 procent salarisverhoging. Ook krijgen de vliegers meer verlof. Dat schrijft pilotenvakbond VNV aan zijn leden in een toelichting op het cao-akkoord dat gister werd bereikt. KLM bevestigt deze afspraken.

Daarnaast mag de luchtvaartmaatschappij niet meer zomaar verlof intrekken, maar alleen op vrijwillige basis en tegen betaling. Op die manier hebben piloten meer zekerheid en vastere roosters, maar verliest KLM niet zijn flexibiliteit.

De nieuwe arbeidsovereenkomst loopt van 1 januari dit jaar tot 1 juni 2019, en geldt voor ongeveer 2800 piloten.

Over de nieuwe cao is maanden overlegd. KLM en de vakbond konden het lange tijd niet eens worden over de salarissen, de werkdruk en de duur van de overeenkomst. De leden van de bond moeten nog wel instemmen.