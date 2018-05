Nieuwe cao voor piloten KLM

Er is een nieuwe cao voor de ongeveer 2800 piloten van KLM. Pilotenvakbond VNV en luchtvaartmaatschappij KLM hebben een akkoord bereikt.

Over de nieuwe cao is maanden overlegd. KLM en VNV konden het niet eens worden over de salariƫring, de werkdruk en de duur van de overeenkomst.

Achter de schermen trof de bond voorbereidingen voor acties om eisen voor een nieuwe cao kracht bij te zetten. Er was een speciaal actie-informatieteam opgericht, maar reizigers hebben hier weinig van gemerkt. Er zijn geen stakingen geweest. Wel hebben piloten een tijdje flyers, stickers en keycords met de tekst "game-over" uitgedeeld.

Inhoud

Nu ligt er een principeakkoord. Het plan moet alleen nog voorgelegd worden aan de leden van de pilotenvakbond.

KLM zegt blij te zijn met het resultaat. Wat er precies in het akkoord staat, willen beide partijen nog niet zeggen. "Op korte termijn wordt meer informatie gedeeld over de gemaakte afspraken", laat KLM weten.