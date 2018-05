Misbruikte Jehovagetuigen voelen zich niet gehoord

Slachtoffers van misbruik binnen de Jehovah's Getuigen vinden dat het bestuur van het kerkgenootschap hen niet serieus neemt. In een open brief schrijven ze dat ze nog steeds niet zijn uitgenodigd, terwijl het bestuur in november al had beloofd met hen in gesprek te gaan.

Inmiddels is het aantal misbruikmeldingen bij de stichting Reclaimed Voices opgelopen tot 276. Het meldpunt werd vorig jaar opgericht door slachtoffers die zich niet serieus genomen voelden.

Uit de weg

"We krijgen de indruk dat u contact met ons uit de weg gaat", schrijven de slachtoffers. "Dit heeft een groot effect op de slachtoffers die eindelijk naar buiten durfden te treden met hun verhaal", zegt Frank Huiting van de stichting. Hij is zelf in zijn jeugd door een lid van de Jehovah's Getuigen misbruikt. Vorig jaar zomer deed hij zijn verhaal, eerst anoniem in Trouw, later vertelde hij erover zonder zijn naam achterwege te laten.

Jehovah's Getuigen hebben een eigen rechtssysteem dat zaken als seksueel misbruik behandelt. Volgens de slachtoffers wordt daardoor de drempel om misbruik te melden hoger, omdat die procedures niet openbaar zijn en dus niet te controleren valt of daders mogelijk de hand boven het hoofd wordt gehouden.

Binnen twee weken reactie

De stichting wil dat het bestuur binnen twee weken reageert op de oproep.

Minister Dekker voor Rechtsbescherming heeft slachtoffers binnen de Jehovah's Getuigen opgeroepen naar de politie te stappen. Hij heeft ook het bestuur opgedragen om in gesprek te gaan met de slachtoffers die zich bij het meldpunt hebben gemeld.