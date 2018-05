Producent Van Dam in beroep in zaak rond Brandt Corstius

In eerste instantie zei Van Dam in reactie op de uitspraak dat hij deze ziet als een overwinning. Maar vandaag vertelde hij in het programma 1 op 1 op NPO Radio 1 dat hij toch in beroep gaat. Hij blijft erbij dat de krant ook door het plaatsen van de brief onzorgvuldig is geweest.

"Als er alleen kranten en televisie waren geweest, zoals in 1970, dan was er minder aan de hand geweest", zegt Van Dam in het radioprogramma. "Maar nu zijn er ook sociale media."

Van Dam zegt dat het daardoor al snel duidelijk was dat hij de beschuldigde was, ook al werd zijn naam niet genoemd in de brief van Brandt Corstius. "Trouw had kunnen weten dat de jacht zou worden geopend door het publiceren van de brief."

Van Dam zegt in 1 op 1 dat hij op de dag nadat Trouw het stuk had gepubliceerd al meer bezoekers had op zijn LinkedIn-pagina dan gebruikelijk. Dus toen was volgens hem al duidelijk dat mensen dachten dat hij erbij betrokken was.

Hij wil dat de Raad voor de Journalistiek hem volledig in het gelijk stelt, in plaats van deels.

Andere klacht

De procedure tegen Trouw is niet de enige die Van Dam heeft aangedragen bij de Raad voor de Journalistiek. Hij heeft ook geklaagd over tv-presentator Matthijs van Nieuwkerk en zijn programma De Wereld Draait Door. In de uitzending van 25 oktober lichtte Brandt Corstius de brief in Trouw toe. Volgens Van Dam werd het verhaal van de schrijver ten onrechte als feit gebracht.

De uitspraak van de Raad over deze kwestie volgt binnenkort.

Juridisch onderzoek

Er lopen verder nog twee vooronderzoeken van het Openbaar Ministerie omdat Brandt Corstius aangifte heeft gedaan van verkrachting, en Van Dam anderzijds Brandt Corstius beschuldigt van smaad en laster.

Van Dam wilde in 1 op 1 niet vertellen hoe het ervoor staat met dit onderzoek. Net als het Openbaar Ministerie wil hij geen mededelingen doen over de procedure.

Volgens Van Dam komt er nog voor de zomer duidelijkheid of Brandt Corstius en hij worden vervolgd door het OM of niet. Zijn advocaat zet druk op het OM, omdat Van Dam naar eigen zeggen meer schade oploopt hoe langer de zaak voortduurt.