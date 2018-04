'Trouw grotendeels zorgvuldig bij #metoo-publicatie Brandt Corstius'

Trouw heeft grotendeels zorgvuldig gehandeld bij de publicatie van het verhaal van Jelle Brandt Corstius dat hij door een collega is misbruikt. Dat oordeelt de Raad voor de Journalistiek in een zaak die was aangespannen door de beschuldigde tv-producent Gijs van Dam.

In oktober vorig jaar plaatste Trouw een open brief van schrijver en tv-maker Jelle Brandt Corstius. Daarin schreef hij: "In het prille begin van mijn televisiecarrière ben ik tijdens mijn werk gedrogeerd, en gedwongen tot orale seks, wat verkrachting is."

Om beschuldigingen van smaad te voorkomen, noemde Brandt Corstius geen naam. Later maakte Gijs van Dam zelf bekend dat hij de beschuldigde is en dat hij de aantijgingen weerspreekt.

Beschuldigingen onderzoeken

Volgens Van Dam had Trouw de open brief niet op deze manier mogen publiceren. Hij vindt dat de krant de beschuldigingen zelf had moeten onderzoeken en hem de ruimte had moeten geven om te reageren.

Volgens de Raad voor de Journalistiek was het voor de lezers van Trouw echter voldoende duidelijk dat het de persoonlijke ervaringen van Brandt Corstius waren en daarom was eigen onderzoek van de krant niet nodig. De raad oordeelt ook dat het grote publiek door de open brief niet Van Dam zou herkennen als beschuldigde.

De raad vindt de krant wel onzorgvuldig in deze inleidende tekst bij de open brief: "Ook journalist Jelle Brandt Corstius is slachtoffer." Deze formulering had volgens de raad terughoudender moeten zijn.

Tevreden

Trouw begrijpt dit kritiekpunt en is tevreden met de uitspraak. "We hebben met het plaatsen van de brief een breder element in de #MeToo-discussie willen aankaarten, namelijk de juridische moeilijkheden die slachtoffers kunnen ondervinden als ze met hun verhaal naar buiten willen", schrijft hoofdredacteur Cees van der Laan op de eigen site. "Het ging ons niet om dit ene geval van mogelijk misbruik zelf. Uit de reacties van lezers hebben we daarna ook gemerkt dat dit probleem bij veel vermoedelijke slachtoffers speelt."

Gijs van Dam noemt de uitspraak van de raad een overwinning. "Er staat toch maar mooi luid en duidelijk dat Trouw zich de beschuldigingen van Jelle Brandt Corstius aan mijn adres eigen heeft gemaakt en ze ook nog eens als feit heeft gepresenteerd. En dat is nou precies hoe ik het voel. Trouw is samen met Jelle Brandt Corstius aanstichter van al het kwaad en zij zijn verantwoordelijk voor de puinhopen in mijn leven", schrijft hij in een verklaring.

Na de beschuldigingen in de krant deed Brandt Corstius aangifte van verkrachting. Van Dam deed aangifte tegen Brandt Corstius vanwege smaad en laster. Nog altijd is niet duidelijk of justitie in deze zaken tot vervolging overgaat.