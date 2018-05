ANWB: voorlichting over accu e-bikes moet beter

Fabrikanten van elektrische fietsen moeten hun klanten beter voorlichten over accu's, vindt de ANWB. De bond onderzocht de informatievoorziening van twintig e-bikefabrikanten en meer dan de helft scoorde matig of slecht. Zo zeggen ze niets over de levensduur van een fietsaccu of over de prijs van een vervangend exemplaar.

De bond deed het onderzoek omdat vorig jaar bijna de helft van de leden met een e-bike melding maakte van problemen met hun fietsaccu. Ze hebben moeite met opladen, weten niet hoe ze hem moeten onderhouden en de levensduur valt tegen. Als mensen de accu moeten vervangen, worden ze verrast door de hoge prijs (meestal tussen de 300 en 600 euro).

Tips

Uit het onderzoek blijkt volgens de ANWB dat slechts zes van de twintig fabrikanten de prijs van een vervangende accu noemen op hun site. Andere producenten melden die prijs pas na telefonische navraag. Ook geven de meeste fabrikanten geen tips over het onderhoud en zeggen ze niet hoelang een accu gemiddeld meegaat.

"Dit is informatie die je nergens vindt", zegt een woordvoerder van de ANWB. "Het wordt je niet verteld als je een e-bike koopt, het staat niet in de handleiding en het staat niet op de website. Dus mensen realiseren zich niet dat een accu kapot kan gaan."

De bond vindt het met name een probleem omdat steeds meer mensen een elektrische fiets hebben. Volgens de laatste cijfers zijn er 1,9 miljoen Nederlanders met een e-bike.

Fietsersbond

De Fietsersbond trok twee jaar geleden ook aan de bel over de accu's van e-bikes. Ook toen schortte het onder meer aan de voorlichting, zei de bond.

In een reactie op de oproep van de ANWB zegt een woordvoerder van de Fietsersbond dat hij nog altijd voor betere voorlichting is. Hij heeft wel het idee dat het sinds twee jaar geleden "wat beter is geworden".