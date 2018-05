Iraanse Nederlander Sabri Hassanpour vrijgelaten in Iran

De Iraanse Nederlander Sabri Hassanpour is na twee jaar gevangenschap in Iran vrijgelaten en terug in Nederland. Dat meldt Omroep Flevoland. Hassanpour woont in Almere.

Hassanpour werd in april 2016 in Iran opgepakt bij een bezoek aan zijn zus. Een reden werd niet gegeven, maar vermoedelijk werd hij van spionage verdacht. In overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken zweeg de familie over de aanhouding, zodat het ministerie zich in stilte voor de vrijlating kon inzetten.

Ondertussen ging zijn gezondheid hard achteruit. In november 2016 kreeg hij een hartaanval, maar hij had geen geld om een operatie te betalen.

Amnesty

In mei vorig jaar berichtte de mensenrechtenorganisatie Amnesty International over de gevangenhouding van Hassanpour. Een oproep aan de autoriteiten in Iran om hem vrij te laten en medische zorg te geven, werd door 1500 mensen ondertekend.

In juni vorig jaar belde hij vanuit zijn cel met correspondent Thomas Erdbrink en zei dat hij bang was om in Iraanse gevangenschap te sterven.

Een bron van Omroep Flevoland zegt dat Hassanpour weer bij zijn familie in Almere is.