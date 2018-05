Kort geding over verbod op lawaaidemonstratie op 4 mei

Donderdag dient bij de rechtbank in Amsterdam een kort geding over het besluit van de gemeente om geen lawaaidemonstratie toe te staan bij de Nationale Dodenherdenking op de Dam, op 4 mei. Dat heeft de rechtbank tegen persbureau ANP gezegd.

De zaak is aangespannen door activisten die schuilgaan achter een oproep op Facebook om de herdenking te verstoren. Ze menen dat bij de herdenking op de Dam alleen wordt stilgestaan bij witte Nederlandse oorlogsslachtoffers. Ze willen dat de miljoenen mensen die in Nederlands-Indië, en later Indonesië, door oorlogsgeweld zijn omgekomen ook worden herdacht.

Waarnemend burgemeester Van Aartsen verbood de demonstratie. Hij noemde het verstoren "onacceptabel en respectloos" en bovendien strafbaar.

Buiten

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei, dat de Dodenherdenking organiseert, is het met Van Aartsen eens. Ook is het van mening dat de activisten zich met de oproep tot verstoring "buiten het maatschappelijk debat" hebben geplaatst.

Het comité is dan ook niet van plan met de activisten in gesprek te gaan, zoals die hadden gevraagd. Het wijst erop dat de activisten hun geluid overal kunnen laten horen, zoals gisteren bij een debat over herdenken in het Amsterdamse kunst- en cultuurcentrum De Balie.