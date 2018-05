Staken: uiterst redmiddel en enorm afhankelijk van sector

Mag je in Nederland zomaar staken?

In Nederland is geen stakingswet. Wel verwees de Hoge Raad bij het NS-arrest in 1986 naar het Europees Sociaal Handvest, waarin staat dat werknemers in Europa het recht hebben te staken als werkgevers en vakbonden het niet eens worden over de arbeidsvoorwaarden. Volgens de Hoge Raad kun je je in Nederland beroepen op dat artikel.

Staken is dus een recht van werknemers, maar die mogen dat alleen gebruiken bij onderwerpen die te maken hebben met collectief onderhandelen. Verder is een staking rechtmatig als deze gebruikt wordt als uiterste middel en is aangekondigd door de vakbond. Als je meedoet aan een rechtmatige staking, kun je daarvoor niet worden bestraft met bijvoorbeeld ontslag. Stakingen die zonder vakbonden worden georganiseerd, worden wilde stakingen genoemd. Bij zulke stakingen loopt de werknemer wel het risico op ontslag.

Bron: FNV en CNV