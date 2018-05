Jumbo-werknemers willen geen cao, vakbonden vangen bot

Jumbo-werknemers hebben de vakbonden hard afgeserveerd. Een overgrote meerderheid van de werknemers van de distributiecentra van de supermarktketen kiest voor de arbeidsvoorwaardenregeling die de OR heeft afgesproken en niet voor een nieuwe cao. De 3000 medewerkers konden hun stem uitbrengen. Driekwart deed dat en daarvan stemde 96 procent voor de avr.

Het is een zure appel voor de vakbonden. Die wilden een nieuwe cao en hielden acties en stakingen om hun eisen kracht bij te zetten. Maar Jumbo besloot met de OR om tafel te gaan zitten voor een eigen arbeidsvoorwaardenregeling en passeerde daarmee de bonden.

Financieel directeur Ton van Veen is blij met de uitslag. Een avr is moderner en democratischer en doet meer recht aan de werknemers, vindt hij. "Bij een cao sluiten bonden die vaak maar een klein deel van het personeel vertegenwoordigen een akkoord. Dat leggen ze vervolgens opleggen aan anderen. Nu hebben de mensen zich zelf mogen uitspreken."

Uitzendkrachten

Volgens de vakbonden hebben vooral uitzendkrachten voor de avr gestemd en zou het vaste personeel liever een cao willen. "We gaan kijken wat we kunnen doen om alsnog goede arbeidsvoorwaarden af te dwingen", zegt FNV-bestuurder Debbie van Leiden.

Het logistiek personeel krijgt met terugwerkende kracht een loonsverhoging van 1 procent met ingang van 1 februari 2018 en volgend jaar nog een loonsverhoging van 1,5 procent.

De switch van cao naar een avr lijkt een trend te worden. Ook bij Gall&Gall en Action is gekozen voor de avr. Bovendien is de organisatiegraad van vakbonden in de retail doorgaans niet hoog.