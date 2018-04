Update Windows 10 neemt privacyzorgen toezichthouder weg

In de Windows 10-update die vandaag uitkomt neemt Microsoft de zorgen weg die de Autoriteit Persoonsgegevens vorig najaar heeft geuit. De autoriteit meldde begin deze maand dat de aanpassingen zorgen voor een sterke verbetering.

De kritiek was dat Microsoft technische prestatie- en gebruiksgegevens verzamelt. "Microsoft maakt als het ware non-stop foto's van het computergedrag van Windows-gebruikers en stuurt deze naar zichzelf", schreef de Autoriteit Persoonsgegevens daar toen over.

De softwaremaker heeft nu aanpassingen gedaan waardoor gebruikers beter worden geïnformeerd over welke informatie voor welke doeleinden wordt verzameld. Ook kunnen gebruikers betere keuzes maken in de privacy-instellingen. Vanwege de nieuwe privacywetgeving, die op 25 mei ingaat, heeft de Nederlandse privacy-instantie erop aangedrongen dat de aanpassingen voor heel de EU gaan gelden. Microsoft heeft dat toegezegd.

Wisselen tussen apparaten

De update van vandaag maakt het daarnaast voor gebruikers makkelijker om te wisselen tussen verschillende apparaten. Het bedrijf noemt de 'wisselfunctie' Timeline en het idee hierachter is dat je apps die je bijvoorbeeld op je smartphone hebt gebruikt direct kunt overpakken op je pc, op het punt waar je was gebleven.

Dit werkt via een Microsoft-account, dat zorgt ervoor dat de verschillende apparaten met elkaar communiceren. De functionaliteit is daardoor niet alleen beschikbaar voor Windows 10-apparaten, maar biedt ook ondersteuning voor iOS en Android. Die is wel beperkt tot Microsoft-apps. Dit geldt bijvoorbeeld voor Edge, de browser die Microsoft sinds de lancering van Windows 10 in 2015 meelevert. Deze is niet alleen beschikbaar voor Windows, maar ook voor iOS en Android.

Daarnaast biedt de update de mogelijkheid om bepaalde meldingen uit te schakelen. Denk bijvoorbeeld aan chat-berichten of e-mails. Achteraf krijg je een overzicht van wat je hebt gemist. Het is mogelijk om aan te geven wie je wel mag onderbreken.

Elke paar maanden kleine update

Voorheen was het zo dat Microsoft om de zoveel jaar een grote update van Windows uitbracht. Denk aan Windows Vista, 7 of 8. Sinds de komst van Windows 10 is dat veranderd. Dit besturingssysteem krijgt om de zoveel maanden een kleinere update.

In de volgende versie krijgt Verkenner tabbladen en een donkere modus. De software-update, die intern Redstone wordt genoemd, wordt over een paar maanden verwacht.