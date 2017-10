Autoriteit Persoonsgegevens: Windows 10 schendt privacy

Het besturingssysteem Windows 10 verzamelt te veel privégegevens zonder duidelijk om toestemming te vragen. Dat oordeelt de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onder de standaardinstellingen verzamelt Windows 10 veel informatie over het privégedrag van gebruikers, zoals welke apps zijn geïnstalleerd en welke websites mensen bezoeken. Maar volgens de privacywaakhond is Microsoft daar niet duidelijk genoeg over.

Ook maakt Microsoft niet duidelijk waarvoor de verzamelde gegevens worden gebruikt. Dat gebeurt onder meer om gepersonaliseerde advertenties voor te schotelen.

Indringend

In Nederland zijn volgens de AP meer dan 4 miljoen actieve apparaten waarop Windows 10 draait. Het systeem volgt ongeveer iedere stap die je op je computer zet, zegt vicevoorzitter Thomesen van de waakhond. "Dat levert een indringend beeld van jou op."

De privacywaakhond legt Microsoft nog geen boete op; het bedrijf krijgt nu de kans om de privacy-inbreuken te stoppen. Het bedrijf heeft aangegeven dat te willen doen, maar weerspreekt ook een deel van de bevindingen van de autoriteit.

Microsoft spreekt tegen dat het gebruikers niet duidelijk informeert over welke gegevens voor welke doelen worden verzameld. Verder wijst Microsoft erop dat er een dashboard is waarin gebruikers het verzamelen van data kunnen in- en uitschakelen.