Pompeo: VS stapt uit Iran-deal, tenzij Europa garanties geeft

De nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo heeft op reis in het Midden-Oosten hard uitgehaald naar Iran. "De VS is zeer bezorgd over Irans "destabiliserende en kwaadaardige activiteiten", zei Pompeo na overleg met de Israëlische premier Netanyahu in Tel Aviv.

Op een persconferentie met Netanyahu sprak Pompeo over "Irans gevaarlijke escalatie van dreigementen tegen Israël en de regio". Hij noemde Irans steun aan terroristen, wapenleveranties aan de Houthi-rebellen in Jemen en steun aan het Syrische regime.

Eerder was Pompeo bij de Saudische koning Salman in Riyad. Daar benadrukte hij dat de Golfstaten de rijen moeten sluiten en achter meer sancties tegen Iran moeten staan.

Merkel, Macron en May

Pompeo zei dat de VS uit het in 2015 gesloten nucleaire akkoord met Iran stapt, tenzij overleg met de Europese partners meer garanties oplevert dat Iran geen kernwapens kan maken. President Trump heeft bij herhaling gezegd dat hij van die "vreselijke en idiote" deal over het nucleaire programma van Iran af wil. Verwacht wordt dat hij op 12 mei bekendmaakt dat de VS zich terugtrekt uit het akkoord met Iran.

De Europese leiders Merkel, Macron en May hebben bij de VS aangedrongen op verlenging van de medewerking aan de Iran-deal. Bondskanselier Merkel is net terug van een trip naar Washington om president Trump te overreden. Daarna heeft ze met de Franse president Macron en de Britse premier May getelefoneerd.

Driemaandelijkse handtekening

Volgens Merkel zijn alle drie de Europese leiders bereid met alle partijen te praten om aanvullende afspraken over Iran te maken, met name over het ballistische rakettenprogramma van Iran. Trump wil dat die ballistische raketten ook onder de deal vallen.

Trump moet elke drie maanden zijn goedkeuring geven aan de opschorting van sancties tegen Iran, zoals afgesproken in de deal van westerse landen met Iran. In die deal is afgesproken dat Iran zijn atoomprogramma afbouwt, in ruil voor verlichting van internationale sancties.

Telkens moet de president herbevestigen dat Iran aan de voorwaarden voldoet. In januari zei Trump dat hij voor het laatst zijn handtekening onder de deal zette. Hij wil dat het akkoord grondig wordt aangepast. Het Congres is diep verdeeld over de kwestie.

De Iraanse president Rohani zegt dat hij betwijfelt of het wel wetmatig is om het akkoord tussen zijn land en de zes grootmachten te veranderen, zoals de VS en Frankrijk bepleiten. "Welk recht hebben ze om dat te doen", zei Rohani in een tv-toespraak.