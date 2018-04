Van 'niet gehaald' tot 'bagage kwijt': storing Schiphol leidt tot chaos

Lange wachtrijen, geannuleerde vluchten en onwetende reizigers: dat is het beeld op Schiphol deze ochtend. Net nu de meivakantie van start is gegaan, werd de luchthaven vannacht getroffen door een stroomstoring. Reizigers zullen daar de hele dag nog hinder van ondervinden.

Twee dames komen net van de ticketbalie vandaan: "We hadden een verrassingsreis geboekt. We hoorden net dat we naar Wenen gingen, toen we twintig minuten later hoorden dat die verrassingsreis helaas niet door kon gaan. We gaan nu maar naar het loket van de luchtvaartmaatschappij om te kijken wat nog mogelijk is."

Flink balen dus, want de verrassingsreis was iets waar ze nu juist naar uit hadden gekeken. "De verrassing komt vandaag helaas niet verder dan Amsterdam vrees ik, maar hopelijk kunnen we vandaag of morgen alsnog naar Wenen vliegen."

Ook Edward Broekhaar uit Zwolle en zijn gezin hadden last van de storing. "Wij waren hier om 5.30 uur en toen was het heel chaotisch bij het inchecken." De communicatie kon beter, vindt hij. "Alles viel ineens stil en er werd niets omgeroepen. Tot 6.15 uur wisten we helemaal niets."

Inmiddels is de familie Broekhaar voorbij de douane om straks alsnog voor vijf dagen naar Rome te vertrekken. "Dat ging dan wel weer heel goed en snel. Eerlijk is eerlijk, dat hebben ze goed opgepakt."