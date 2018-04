Postuum eerbetoon aan Australische olympiër die black power-saluut steunde

Smith en Carlos kwamen op zonder schoenen, om de armoede onder de zwarte bevolkingsgroep te onderstrepen. Tijdens het volkslied bogen ze hun hoofd en brachten de Black Power-saluut met hun vuist in de lucht. Het was Normans idee geweest allebei één zwarte handschoen te nemen nadat Carlos zijn handschoenen was vergeten.

Norman leende een button van een Amerikaanse olympiër met de woorden "Olympic Project for Human Rights", een organisatie die opkomt tegen racisme in sport. Slechts weinigen hadden het subtiele protest meteen door, en de rol van Norman wordt daarom vaak over het hoofd gezien.