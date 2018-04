De schaduwkant van online shoppen: 's nachts bikkelen in sorteercentrum

Voor hem als leidinggevende was dat lastig. Tot een paar jaar geleden had hij zelf contact met de uitzendbureaus, die extra mensen regelden als dat nodig was. Nu ging dat allemaal via de uitzendbureaus. "Eerder wist ik nog dat ik meneer Jansen aanvroeg als ik hem nodig had. Nu kreeg ik iemand die voldeed aan competentie '3', hij kon inpakken en een heftruck besturen. Pas in de ochtend wist je wie je kreeg. De mens werd als het ware weggezet in een nummer."

Vaste uren bestonden er niet voor de flexwerkers. Ze hoefden alleen op te komen dagen als er werk voor ze was. Medewerkers konden altijd gevolgd worden. Wat ze deden, wanneer ze dat deden, hoeveel ze deden. "Mensen die de targets niet haalden hadden wel een probleem. Die krijgen een flinke reprimande van het uitzendbureau." En was het werk op een gegeven moment wel klaar of was er niet zoveel meer te doen, dan werd je zonder pardon weer naar huis gestuurd.

Hij vervolgt: "Bovendien is het voor leidinggevenden veel moeilijker geworden om vooruit te blikken. Als je het in de middag heel druk ziet worden, dan ga je bellen met zo'n master vendor. Om 14.00 uur krijgt de uitzendkracht te horen dat hij over een uurtje verwacht wordt, omdat hij eerder die week aangaf voor vijf dagen beschikbaar te zijn. Soms waren er geen mensen beschikbaar. Dan werd er even naar Polen gebeld om ze hierheen te halen. Op zondag kwamen ze aan, op maandag gingen ze aan het werk."