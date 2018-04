ChristenUnie in Den Helder mag niet met PVV besturen

Partijvoorzitter Piet Adema van de ChristenUnie is "onaangenaam verrast" door het nieuws dat de lokale afdeling in Den Helder onderhandelt over een nieuwe coalitie met de PVV. Gisteren werd bekend dat de twee partijen samen met vier lokale partijen een voorlopig coalitieakkoord hebben gesloten.

Maar het landelijke partijbestuur van de ChristenUnie noemt die samenwerking "hoogst onverstandig", omdat de denkbeelden van de PVV "zo ver afstaan van onze idealen". Partijvoorzitter Adema zegt ervan uit te gaan dat de zorgen over de beoogde samenwerking met de PVV serieus worden genomen en tot een nieuw, verstandig besluit leiden.

De fractievoorzitter van de ChristenUnie in Den Helder, Tjitske Biersteker, wil nog geen inhoudelijk commentaar geven op de kwestie. Het lokale partijbestuur geeft aan dat er gisteren meteen over de situatie is vergaderd, maar dat de partij eerst met haar leden in gesprek wil. Donderdag legt de Helderse ChristenUnie het voorlopige coalitieakkoord voor in een ledenvergadering. "Daarna kijken we verder."

Geheim

Het akkoord kwam tot stand zonder medeweten van de formateur in Den Helder, Jan Nagel, partijvoorzitter en Eerste Kamerlid voor 50Plus. Hij was bezig een coalitie te vormen met VVD, CDA en de Seniorenpartij.

Nagel reageerde woedend op het in het geheim bereikte alternatief van PVV, ChristenUnie, Beter voor Den Helder (met zes zetels de grootste), de Stadspartij, Behoorlijk Bestuur en de Seniorenpartij. "Dit is nooit eerder in Nederland vertoond. Het is onbetrouwbaar." In zijn verslag zegt hij "geen woord meer" te willen besteden aan de formatie.

Ook het landelijke partijbestuur van de ChristenUnie is niet blij met de manier waarop het voorlopige coalitieakkoord tot stand is gekomen. "Het gevoerde proces roept vragen op", zegt voorzitter Adema in een verklaring.

PVV

Als de PVV in Den Helder gaat meedoen in de coalitie, zou de partij voor het eerst een wethouder leveren. Chris Jansen, nu nog raadslid in Almere, is daarvoor benaderd door PVV-fractieleider Vincent van den Born uit Den Helder.

Het zou overigens niet de eerste lokale bestuursfunctie worden voor de partij van Geert Wilders: in 2011 en 2012 was Antoine Janssen namens de PVV gedeputeerde in Limburg.