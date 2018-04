PVV krijgt mogelijk eerste wethouder, in Den Helder

De PVV krijgt mogelijk voor het eerst een wethouder. Chris Jansen, die nu nog raadslid is in Almere, is benaderd door PVV-fractieleider Van den Born uit Den Helder.

"Chris heeft veel ervaring in de lokale politiek bij de fractie van PVV Almere en op provinciaal niveau in Provinciale Staten bij PVV Flevoland. Vooral zijn ervaring in de lokale politiek was van doorslaggevend belang", zegt Van den Born tegen het Noordhollands Dagblad. In de college-onderhandelingen is de post Financiƫn aan de PVV toegevallen.

De partijen die het in Den Helder met de PVV eens zijn geworden over het vormen van een coalitie, zijn Beter voor Den Helder (met zes zetels de grootste), de Stadspartij, Behoorlijk Bestuur, de ChristenUnie en de Seniorenpartij. Samen hebben ze in de gemeenteraad van 31 zetels een minieme meerderheid van 16 zetels.

Formateur woedend

De samenwerking kwam stand achter de rug om van formateur Jan Nagel, voorzitter en senator van 50Plus. Hij werkte in Den Helder aan een coalitie met de Seniorenpartij, VVD en CDA. Nagel reageerde in Trouw woedend op het in het geheim bereikte alternatief. "Dit is nooit eerder in Nederland vertoond. Het is onbetrouwbaar."

Ook binnen de ChristenUnie is beroering ontstaan. Het CU-bestuur in Den Helder werd compleet verrast over de coalitievorming en wil eerst spoedberaad met de fractie.

Gedeputeerde

Het zou overigens niet de eerste bestuursfunctie voor een PVV'er worden. In 2011 en 2012 was Antoine Janssen namens de partij van Geert Wilders gedeputeerde in Limburg.