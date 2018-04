Na 70 jaar te lezen: hoe een Drentse communist Neuengamme overleefde

Weima had zich in Amersfoort aangemeld als kapper, terwijl hij dat niet was, en ook in Neuengamme mocht hij knippen. "Zo heeft hij het zich iets makkelijker kunnen maken." Toch keek hij op een gegeven moment de dood in de ogen, blijkt uit het volgende dagboekfragment:

Het was op een zekere dag in september dat ik nog 34 kilo woog en 39 à 40 graden koorts had. Zo hoor ik nog zeggen 'Die Holländer geht heute kaput. Da sind 14 toten, die Holländer muss da auch bei'. En zo werd ik daarbij gelegd, met mijn nummer 7687 op mijn borst geschreven met blauwe inktpotlood. Maar mijn positieven had ik goed bij elkaar. Toen het nacht was kroop ik op handen en voeten in een hoek. 's Morgen, toen de dokter kwam, beklaagde ik me bij hem en zei: 'Mijn kameraden zijn al dood, maar ik wil leven. O dokter, helpt u mij'.

Die man, ook een gevangene, gaf hem wat extra brood en soep, waardoor hij aansterkte. Toen Neuengamme in het voorjaar van 1945 door de Duitsers werd ontruimd, kwam hij in Lübeck terecht, waar hij en zijn duizenden medegevangenen aan boord van een aantal schepen werden gebracht.

Het had weinig gescheeld of hij was op 3 mei 1945 alsnog om het leven gekomen, toen de Britten die schepen bombardeerden. Hij zat twee dagen eerder nog op de Cap Arcona, het schip dat vol werd geraakt en waarop duizenden kampgevangenen stierven. Maar omdat de Arcona te veel passagiers had, werd Weima met anderen naar de Athene gestuurd. Dat was het enige schip dat niet werd gebombardeerd door de Britten.

Na de oorlog werkte Weima als conciërge op een middelbare school in Assen. Hij stierf in 1969 op 70-jarige leeftijd. Fragmenten van zijn dagboek zijn nu te zien op een expositie in het Drents Archief.