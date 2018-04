Sollicitatie-bingo: mag je dit vragen tijdens een gesprek of niet?

Wat te doen bij ongepaste sollicitatievragen?

"Iedere vraag die je stelt, leidt tot het vermoeden dat het antwoord te maken kan hebben met het aannamebeleid", zegt Barbara Bos van het College voor de Rechten van de Mens. "Want waarom stel je die vraag anders? Als je het lef hebt, kun je in ieder geval aangegeven dat je je niet prettig voelt bij een vraag. Je kunt vragen of het wel gevraagd mag worden en of het relevant is. Als je dan toch het idee hebt dat je wordt afgewezen door een niet relevant persoonskenmerk kun je naar een antidiscriminatiebureau."

Iedere gemeente moet zo'n meldpunt hebben. "En daarnaast kun je het ook melden bij het College die de mogelijkheid heeft om te onderzoeken of het inderdaad discriminatie is geweest."