'Amsterdammers willen het liefst Wouter Bos als burgemeester'

Voormalig PvdA-voorman Wouter Bos moet de nieuwe burgemeester Amsterdam worden, vinden Amsterdammers. Dat blijkt uit een peiling van onderzoeksbureau I&O Research in opdracht van Het Parool.

Bij de peiling werd een representatieve groep inwoners van de stad een lijst met dertien kandidaten voorgelegd. Deze mensen konden ze waarderen met een cijfer.

Op plek twee en drie eindigden Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib, ook van de PvdA, en voormalig GroenLinks-leider Femke Halsema. Net als Bos kregen ze 14 procent van de stemmen. Andere kandidaten blijven ver achter deze top-3.

Overal populair

Uit de antwoorden blijkt dat de 54-jarige Bos populair is onder aanhangers van verschillende partijen. De huidige bestuursvoorzitter van het VUmc-ziekenhuis in Amsterdam staat er niet alleen goed op bij PvdA-kiezers, maar ook bij mensen die voor GroenLinks, D66 en VVD stemden. Dat zijn de grootste partijen in de hoofdstad.

Daarnaast wordt hij als voornaamste kandidaat genoemd door mannen en vrouwen, jongeren en ouderen en Amsterdammers mét en zonder migratieachtergrond. Dat Wouter Bos bekendstaat als een prominent Feyenoord-supporter lijkt de hoofdstedelingen niet uit te maken.

Man of vrouw, maakt niet uit

Over Halsema, die de afgelopen tijd geregeld werd genoemd als de topfavoriet voor het ambt, blijken de meningen te verschillen. Zij krijgt veel hoge waarderingen, maar ook lage cijfers. Met name onder VVD-kiezers is ze niet populair.

Het maakt de respondenten overigens weinig uit of de nieuwe burgemeester een man of een vrouw wordt en van welke afkomst hij of zij is. Ze zien het liefst iemand die boven de partijen staat en betrouwbaar is.

Heldhaftig en barmhartig

De gemeente Amsterdam begon ruim twee weken geleden met de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. De nieuwe burgervader of -moeder wordt achter gesloten deuren geselecteerd door de gemeenteraad.

De profielschets die de raad opstelde, lekte al uit. "Hij of zij is de personificatie van de drie Andreas-kruizen van Amsterdam: heldhaftig, vastberaden, barmhartig", staat in het stuk.

De nieuwe burgemeester moet op 5 juli worden geïnstalleerd. Hij of zij wordt de opvolger van de overleden Eberhard van der Laan (PvdA). Momenteel is VVD'er Jozias van Aartsen waarnemend burgemeester in de hoofdstad.