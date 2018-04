'Heldhaftig, vastberaden, barmhartig': Amsterdam zoekt burgemeester

Amsterdam gaat nu echt op zoek naar een nieuwe burgemeester. De gemeenteraad heeft de profielschets voor de functie vastgesteld. Op 5 juli moet de nieuwe burgemeester geïnstalleerd worden.

De profielschets lekte eerder deze week al uit. Daarin staat wat de fractievoorzitters verwachten. "Hij of zij is de personificatie van de drie Andreas-kruizen van Amsterdam: heldhaftig, vastberaden, barmhartig", staat in het stuk.

Daarnaast is visie, daadkracht en humor belangrijk, en moet de nieuwe burgervader of -moeder een democraat in hart en nieren zijn. Verder wordt het op prijs gesteld als de burgemeester in de ambtswoning aan de Herengracht gaat wonen, maar verplicht is het niet.

Keurige procedure

Sylvana Simons van Bij1 wilde dat in de profielschets "een nadrukkelijke voorkeur voor een vrouw" zou komen te staan. Hoewel een meerderheid van de raad het liefst een vrouw als nieuwe burgemeester heeft, ging het de raad toch te ver om dat in de profielschets vast te leggen.

Commissaris van de koning Remkes waarschuwde de raad om verder de mond dicht te houden tijdens de sollicitatieprocedure. "Ik ga ervan uit dat de procedure in Amsterdam keurig gaat verlopen. Als de regels worden geschonden, heeft dat strafrechtelijke en procedurele consequenties", aldus Remkes volgens NH en AT5.

De nieuwe burgemeester wordt de opvolger van Eberhard van der Laan. Hij overleed op 5 oktober. Jozias van Aartsen is waarnemend burgemeester in de hoofdstad.