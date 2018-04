Bankiers vol plannen na poolreis: sneller geld voor verduurzaming huizen

Banken en verzekeraars gaan gezamenlijk burgers financieel helpen bij het verduurzamen van hun huis. Dat hebben ze afgesproken tijdens een expeditie op de Noordpool. Gisteravond laat kwamen de deelnemers terug naar Nederland.

Topmensen uit de financiële sector waren afgelopen week op expeditie onder leiding van poolreiziger Bernice Notenboom. Aan boord van het schip de Rembrandt van Rijn voeren ze rond Spitsbergen, waarbij ze van experts uitleg kregen over het veranderende klimaat in het Noordpoolgebied.

Doel van de reis was om oplossingen te bedenken die Nederland sneller duurzaam moeten maken. Zo is er bedacht hoe huiseigenaren sneller en goedkoper financiering kunnen krijgen voor bijvoorbeeld het isoleren van hun woning. Ook verenigingen van eigenaren kunnen in de toekomst hulp krijgen. Tot nu toe krijgen die vaak geen financiering bij banken, vanwege beperkende bepalingen.

Meteen ter zake

Bernice Notenboom is opgetogen over het resultaat. "Het was doeltreffender dan vorig jaar", zegt ze, refererend aan een eerdere expeditie die ze een jaar geleden organiseerde. "Dat kwam denk ik doordat we al heel wat inhoudelijke sessies hadden gehad voordat we aan boord gingen. Mensen kwamen nu meteen ter zake."

Michel Verwoest van de raad van bestuur van verzekeringsmaatschappij ASR was onder de indruk van de schoonheid van de natuur. "Maar ook het zien wat CO2 met de aarde doet, heeft mij geraakt. Wij brengen op dit moment veel schade toe aan de wereld waarin toekomstige generaties moeten leven. Voor mij is het dan ook geen keuze meer: we moeten met elkaar de CO2-uitstoot drastisch terugdringen. Ik merkte dat alle deelnemers deze overtuiging hebben."

Onder de deelnemers waren naast ASR ook ING, Aegon, Essent, Triodos, ASN Bank en de Vereniging Eigen Huis. Andere grote banken als ABN Amro en de Rabobank waren niet mee, net als de pensioenfondsen.

Energieakkoord

Om huizen en bedrijven duurzamer te maken, zijn vaak forse investeringen nodig. De cv-ketel vervangen door een warmtepomp, of de aanschaf van zonnepanelen bijvoorbeeld kosten al snel duizenden euro's. Geld dat veel mensen niet zomaar beschikbaar hebben.

De nieuwe plannen worden overhandigd aan degenen die nu werken aan de totstandkoming van het nieuwe Nationaal Energieakkoord. Dat akkoord moet nog voor de zomer rond zijn. Sommige deelnemers aan de expeditie zitten ook aan tafel bij de onderhandelingen voor het Energieakkoord.

Geothermie

Niet alleen huiseigenaren worden geholpen, er zijn ook concrete plannen bedacht voor grootschalige geothermie-projecten. Geothermie (aardwarmte) is een duurzame energiebron, waarbij warm water uit de (diepe) ondergrond wordt gehaald om huizen of gebouwen mee te verwarmen.

Daarnaast hebben de deelnemers zich gecommitteerd aan het meten van en rapporteren over de klimaatimpact van hun investeringen. Ze zullen in gesprek gaan met de bedrijven waarin geïnvesteerd wordt, om ook die sneller duurzaam te laten worden.