Verdachte handlanger El Chapo 'rot weg' in gevangenis Curaçao

Een mogelijke handlanger van de beruchte drugsbaron Joaquin 'El Chapo' Guzman zit vast op Curaçao. Zijn advocaten proberen uitlevering naar de VS te voorkomen.

Het gaat om een in Oekraïne geboren Canadees, die bekendstaat als 'Russische Mike'. De 43-jarige man vloog in januari met zijn gezin vanuit Canada naar Curaçao en werd bij aankomst op Hato gearresteerd.

Michailo K. is aangeklaagd omdat hij van 2008 tot 2014 cocaïne naar de VS zou hebben gesmokkeld voor het netwerk van de Mexicaanse drugskoning El Chapo. De aanklager wil niet ingaan op de connectie met El Chapo, die in 2017 werd overgedragen aan de Amerikaanse autoriteiten.

Wegrotten

De Amerikanen hadden eerder om zijn arrestatie verzocht en willen nu dat hij uitgeleverd wordt. Zijn advocaten begrijpen niet waarom de VS Canada niet eerder om uitlevering heeft gevraagd. Ze zijn boos dat K. nu "wegrot in een afgeleefde gevangenis".

Curaçao heeft via Nederland een uitleveringsverdrag met de VS. Een beslissing om K. naar New York te sturen wordt pas over enkele weken verwacht.