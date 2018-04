Dna Golden State Killer leidde naar onschuldige

Het onconventionele dna-onderzoek naar de Golden State Killer leidde aanvankelijk naar een onschuldig persoon. Het Amerikaanse persbureau AP achterhaalde dat voordat de politie de 72-jarige Joseph James DeAngelo oppakte, agenten een ander op het oog hadden.

Een ongebruikelijke methode leidde deze week tot een doorbraak in de dertig jaar oude zaak van een seriemoordenaar die dertien doden en vijftig verkrachtingen op zijn naam had staan. De politie stuurde gevonden dna-sporen op naar een dna-databank voor stamboomonderzoek om familieleden van de dader te vinden.

Hoewel het spoor uiteindelijk naar DeAngelo leidde, had de politie eerst een 73-jarige man uit een bejaardenhuis in Oregon op het oog. Uit documenten die AP opvroeg blijkt dat de politie vorig jaar een gerechtelijk bevel aanvroeg om dna van hem af te mogen nemen. Het is niet duidelijk of dat ook gebeurd is.

Kritiek

De methode die de politie gebruikte is omstreden. De politie gebruikte een databank waar geïnteresseerden hun dna naartoe kunnen sturen om te vergelijken met anderen. Critici wijzen erop dat onschuldige familieleden zo onwetend betrokken kunnen raken bij de zoektocht naar verdachten. Burgerrechtenactivisten vrezen dat de privacy van deelnemers geschonden wordt.

Het bedrijf dat door de politie gebruikt werd, zegt dat agenten nooit contact hebben gezocht over de methode. Hoewel in de gebruiksvoorwaarden van de site is opgenomen dat afgestaan dna-materiaal voor andere doeleinden kan worden gebruikt, zegt het bedrijf nooit zomaar informatie af te staan. "Dit gebeurde buiten ons om. We zijn totaal verrast."

Rolstoel

De politie kwam DeAngelo op het spoor door een ver familielid dat was ingeschreven in de databank. Nadat het leven van de verdachte verder in kaart was gebracht, kon zijn genetisch materiaal worden vergeleken met dat van de moordenaar. De agenten hadden DeAngelo's dna van achtergebleven gebruiksvoorwerpen gehaald.

DeAngelo verscheen gisteren voor het eerst voor de rechter in Sacramento. Hij zat in een rolstoel en maakte een verzwakte en warrige indruk. De 72-jarige oud-politieman, die door een pro-deo-advocaat werd bijgestaan, wilde nog geen uitspraak doen over schuld.