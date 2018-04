Identiteit Golden State Killer achterhaald door dna-test

De Amerikaanse ex-politieman die ervan verdacht wordt dat hij de Golden State Killer is, werd door de politie opgespoord via een site die dna-testen aanbiedt. Dat heeft de officier van justitie bekendgemaakt. De politie wil niet zeggen hoe de match precies tot stand kwam of welke site daarvoor is gebruikt.

Mogelijk heeft de politie zich bij de site als consument voorgedaan om te zoeken naar verwanten met het dna van de moordenaar. De meeste sites garanderen de gebruikers namelijk privacy en staan vrijwillig geen materiaal af aan de politie. Twee grote dna-verwantschapssites hebben verklaard dat ze niet door de politie zijn benaderd en geen materiaal hebben afgestaan.

Twaalf moorden

Het is zeer waarschijnlijk dat een familielid van de Golden State Killer de site heeft gebruikt om verwanten op te sporen. Via zijn of haar dna kon de 72-jarige Joseph James DeAngelo worden opgespoord.

De politie deed vervolgens onderzoek naar zijn leven en bracht in kaart waar hij was toen de moorden gepleegd werden. Ook werd zijn huis geobserveerd en werden nog twee dna-monsters van hem verzameld waarvan er een overeenkwam met het dna van de seriemoordenaar. Het andere monster bevatte niet genoeg dna.

De Golden State Killer was actief tussen 1976 en 1986 en wordt verantwoordelijk gehouden voor twaalf moorden op meisjes en vrouwen tussen de 12 en 41 jaar. De seriemoordenaar kreeg de bijnaam Golden State Killer, naar de bijnaam van de staat Californië waar de moorden plaatsvonden. Hij wordt ook verdacht van ruim veertig verkrachtingen en zeker 120 inbraken.