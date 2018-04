Europees gifverbod goed voor de bij, maar nog niet zijn redding

Het verbieden van de giftige bestrijdingsmiddelen neonicotinoïden in de landbouw in de EU is goed nieuws voor de bij. "Een stap in de goede richting", zegt onderzoeker Romée van der Zee. Daarentegen is de landbouwsector not amused. Zij zeggen dat het juist slecht is voor het milieu.

Het verbod is ook geen heilige graal, tempert Van der Zee meteen de verwachtingen. De honingbij, en de verschillende soorten solitaire bijen, worden lang niet alleen door bestrijdingsmiddelen bedreigd, legt ze uit. Zo hebben de insecten last van de parasiet de varroamijt en spelen de lengte (en minimum- en maximumtemperaturen) van het seizoen en de klimaatverandering een grote rol.

Maar in haar onderzoek ziet Van der Zee ook duidelijk een relatie met het gebruik van landbouwgrond in de buurt van bijen en vandaar dat ze blij is met het verbod op de bestrijdingsmiddelen.