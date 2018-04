Fotograaf gebruikte opgezette miereneter voor winnende natuurfoto

Een van de winnaars van een bekende Britse natuurfotowedstrijd moet zijn prijs weer inleveren. De organisatie ontdekte dat hij voor zijn foto een opgezette miereneter had gebruikt en diskwalificeerde de fotograaf.

De Braziliaanse natuurfotograaf Marco Cabral stuurde vorig jaar een foto in van een miereneter bij een termietenheuvel voor de Wildlife Photographer of the Year, een jaarlijkse wedstrijd die wordt georganiseerd door het Natuurhistorisch Museum in Londen. Cabral werd door de jury als winnaar gekozen in de categorie 'dieren in hun leefomgeving'.

Op de foto The Night Raider is te zien hoe een miereneter een termietenheuvel benadert. Rond de termietenheuvel zweven groene lichtjes, dat zijn kniptorren die op de termieten jagen. Op de achtergrond is een heldere sterrenhemel te zien. Voor de lichteffecten gebruikte Cabral een sluitertijd van dertig seconden. De foto is gemaakt in het Nationaal Park Emas, in het binnenland van Braziliƫ.

Wetenschappers

Oplettende kijkers viel het echter op dat de miereneter op de foto wel erg lijkt op het opgezette exemplaar dat bij een bezoekerscentrum in het natuurpark staat en lichtte de wedstrijdorganisatie in. Het Londense museum vroeg vervolgens vijf wetenschappers om de miereneter op de foto te vergelijken met het opgezette dier. Alle vijf concludeerden dat het om een en hetzelfde dier ging.

Cabral moet de prijs nu weer inleveren. Volgens de wedstrijdorganisatie is het niet toegestaan om opgezette dieren te gebruiken voor de inzendingen.