Zelfs de zwerfkeien in Groningen moeten wijken voor Koningsdag

Een beveiliger bewaakt de opening van de hekken op de Grote Markt in Groningen. Ze opent en sluit het hek voor de podiumopbouwers, die af en aan slepen met metalen buizen, grote platen en elektriciteitskabels. Morgen moet alles af zijn, want dan lopen koning Willem-Alexander en koningin Maxima hier langs.

Een voorbijganger stapt op de beveiliger af: "Mevrouw, hoe laat moet ik hier morgen staan om de koning te zien?", vraagt hij.

"Poeh, ik zou wel vroeg komen. Het wordt heel erg druk", antwoordt ze.

Zeker 70.000 bezoekers

Groningen verwacht 70.000 tot 90.000 bezoekers op Koningsdag. Langs de route die het koninklijk paar aflegt is plek voor 30.000 tot 35.000 mensen. Bezoekers die daar geen plekje weten te bemachtigen, kunnen live de NOS-uitzending volgen op grote televisieschermen in de binnenstad.

Kees van der Helm is projectleider van Koningsdag. Vanuit het stadhuis overziet hij de laatste dingen die nog moeten gebeuren. "Het is dit jaar twee tot drie keer meer werk om Koningsdag te organiseren", zegt hij.

"Normaal is het al een groot evenement, maar hebben we ook nog het koninklijk bezoek dat tussen de bedrijven door komt. Vannacht wordt er nog tot diep in de nacht gefeest, daarna moeten we schoonmaken. Om 6.00 uur 's ochtends doet de politie een laatste check en leveren we het terrein op."