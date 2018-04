Nederlandse hulporganisaties gaan misbruik in hulpgebieden aanpakken

De Nederlandse hulporganisaties gaan gezamenlijk misbruik en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag door hulpverleners aanpakken. Minister Kaag voor Ontwikkelingssamenwerking heeft daarover afspraken met de organisaties gemaakt.

Het ministerie zelf neemt ook maatregelen: zo kan in gevallen dat hulporganisaties onvoldoende maatregelen nemen de financiering worden stopgezet of geweigerd. Aan acht hulpprojecten die al lopen, in Zuid-Soedan, Irak, Centraal Afrikaanse Republiek en Afghanistan, zijn aanvullende eisen gesteld.

Seksfeesten

Directe aanleiding zijn de berichten over medewerkers van Oxfam Groot-Brittannië, die na de aardbeving in 2010 op Haïti seksfeesten organiseerden, mogelijk met minderjarige prostituees. Ze werden gehouden in woningen die door de hulporganisatie werden betaald.

De Tweede Kamer wilde dat Kaag onmiddellijk actie ondernam, ook omdat de reputatie van de Nederlandse hulp in het geding is. Zij heeft de afgelopen weken diverse gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van alle organisaties.

Humanitair paspoort

De hulporganisaties gaan hun leidinggevenden en medewerkers trainen in het voorkomen van misbruiksituaties. Ook de buitenlandse, lokale partners van de organisaties worden getraind.

Dutch Relief Alliance, een van de koepelorganisaties, gaat een humanitair paspoort invoeren. Dat moet voorkomen dat personen die zijn veroordeeld voor grensoverschrijdende gedragingen niet zomaar weer aan het werk kunnen bij een hulporganisatie.

Een andere koepelorganisatie, het Centraal Bureau Fondsenwerving, gaat een meldingsplicht van misstanden introduceren en strengere regels opstellen voor organisaties om een erkenning te krijgen. Ook komt er een digitaal registratiesysteem.

Humanitaire ombudspersoon

Ook door andere landen is er actie ondernomen na het schandaal bij Oxfam in Haïti, schrijft minister Kaag aan de Tweede Kamer.

Op verzoek van die landen zal Nederland onderzoeken of het nuttig is om een humanitaire ombudspersoon te installeren voor de crisisgebieden, bij wie misstanden kunnen worden gemeld. Kaag heeft ook bij de VN en de Wereldbank aandacht gevraagd voor het probleem en mogelijke oplossingen.