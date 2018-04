Kleinere gemeenten krijgen veel meer geld voor onderwijsachterstanden

Het kabinet had al aangekondigd dat er een nieuwe verdeelsleutel zou komen voor de in totaal 746 miljoen euro die het kabinet voor onderwijsachterstanden beschikbaar heeft. Gemeenten gebruiken het voor voorschoolse educatie en taallessen op de kinderopvang; scholen kunnen het geld inzetten voor intensieve taalbegeleiding op scholen.

Tot bloei

In het nieuwe systeem gaat minder meetellen waar een kind woont, benadrukt het ministerie. Er wordt meer gekeken naar het risico op een achterstand dan of een kind in een kleine of grote gemeente woont. Minister Slob benadrukt dat hij ieder kind de kans wil geven om zijn "gaven en talenten" tot bloei te laten komen. "Alles afwegende lukt dat het beste als we het geld hiervoor op deze manier verdelen."

Het kabinet wil het geld gericht inzetten en wil geen basisvoorziening voor alle peuters, om versnippering te voorkomen. Er komt een heel nieuw systeem om te bepalen of een kind risico loopt op onderwijsachterstanden. Nu wordt vooral gekeken naar het opleidingsniveau van de ouders, maar dat leidt er bijvoorbeeld toe dat er voor vluchtelingenkinderen met hoog opgeleide ouders minder geld is dan nodig. De huidige manier van berekenen bestaat sinds 2009.

In de nieuwe systematiek wordt ook gekeken naar de verblijfsduur in Nederland, het herkomstland van de ouders en of de ouders in de schuldsanering zitten. Het Centraal Bureau voor de Statistiek levert deze objectieve gegevens aan en ieder jaar komt er een nieuwe meting uit, waardoor er weer een verschuiving van geld kan plaatsvinden.