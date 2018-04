Grote steden vrezen nieuw beleid over achterstanden in het onderwijs

In vier van de vijf plannen komen de meeste grote en middelgrote steden er bekaaid vanaf, menen de G4 en de G40, samenwerkingsverbanden van de grotere steden. "De inspanningen voor het bestrijden van achterstanden hebben niet alleen effect op individuele kinderen, maar veelal ook op kwetsbare ouders en wijken. Het is niet verantwoord om dat met minder geld te moeten doen", zegt wethouder Marcelle Hendrickx van Tilburg.

Volgens de steden is de verwachte verdeelsleutel van de nieuwe plannen niet in verhouding. Zo kan een gemeente met 38.000 inwoners, die nu 167.000 euro krijgt, met de plannen van de minister straks tussen de 1 en 1,3 miljoen ontvangen; een stijging van maar liefst 500 procent. In dezelfde plannen daalt het budget van bijvoorbeeld Den Bosch met ruim 150.000 inwoners met 10 tot 25 procent.

'Eerst budget verhogen'

De koepel voor basisscholen, de PO-Raad, is blij dat de criteria voor het bepalen van een achterstand op de schop gaan. Maar ook zij verwachten dat de bestrijding van achterstanden in grotere steden versobert als gevolg van het nieuwe beleid.

"Hoe dan ook is er per kind minder geld doordat het totale budget over meer kinderen wordt verdeeld. En omdat het budget de afgelopen jaren al met zo'n 150 miljoen euro is afgenomen, zien wij dit als het verdelen van schaarste", aldus een woordvoerder van de PO-Raad. "Wij hebben er daarom ook steeds voor gepleit om eerst het budget te verhogen en dan pas de nieuwe indicator in te voeren."

Recent trok de Inspectie van het Onderwijs de conclusie dat de kansen in het onderwijs afnemen, de tweedeling toeneemt, de kwaliteit achteruitgaat en de resultaten omlaaggaan. Tegelijkertijd concludeerde de inspectie vorig jaar dat er met het geld voor onderwijsachterstanden goede resultaten zijn geboekt. Met veel van de scenario's die de minister nu voorstelt om de onderwijsachterstandsgelden te herverdelen, dreigt de kwaliteit van het onderwijs in de steden ernstig onder druk te komen, zeggen de steden.

Het kabinet maakt tegelijkertijd wel extra geld vrij voor onderwijsachterstanden voor peuters. Het gaat om 170 miljoen euro in een verruiming van het aanbod van voorschoolse educatie, zodat gemeenten peuters meer taalvaardigheden kunnen leren. Daarnaast investeert het kabinet structureel 15 miljoen extra in verdere versterking van de onderwijskansen. Maar volgens de steden en de PO-Raad is dat bij lange na niet genoeg.