Consument bespaart op mobiel: KPN op weg naar 10e jaar met omzetdaling

2018 lijkt het tiende jaar op rij te worden dat de omzet daalt. De afgelopen jaren heeft het bedrijf buitenlandse onderdelen afgestoten en liep in Nederland vooral de omzet op de zakelijke markt terug.

"Op een gegeven moment moet je weer door naar groei", zegt De Jager. "We investeren meer in gebundelde diensten en je ziet nu dat de omzetdaling steeds kleiner aan het worden is. We zijn het resultaat beetje bij beetje aan het verbeteren. De winstgevendheid is in ieder geval aan het verbeteren."

De winst liep met 35 procent op naar 98 miljoen euro. Er wordt bespaard op de kosten, onder meer door digitalisering. Daar gaat het bedrijf mee door. "Dat heeft natuurlijk ook het gevolg dat we dingen met minder mensen kunnen doen, maar dat is niet de doelstelling", zegt De Jager.